«روّاق الفن» يستعد لإطلاق معرض «ليس من»

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد روّاق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي لإطلاق أول معرض افتراضي بعنوان «ليس من، في، على، أو إلى الخط»، وذلك تحت إشراف القيّمين الفنيين مايا أليسون، المدير التنفيذي لروّاق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وعضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي والفنانة هيذر ديوي-هاغبورغ.

ويشمل المعرض تكليفات جديدة وأعمالاً فنية من كل من ساو فاي، وصوفيا الماريا، وزاك بلاس، وآدي واغنيكت، وإيفا وفرانكو ماتيس، ولي بلالوك، ومريم الحمراء، وميشا كارديناس، والثلاثي رامين حائري زاده وروكني حائري زاده وحسام رحمانيان. ويبرز المعرض مفهوماً جديداً للفن المعاصر الذي يعتمد على التقنيات الافتراضية.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح الأربعاء، 20 يناير 2021، وسيضم المعرض مجموعة مختارة من التكليفات الجديدة والأعمال الفنية لتسعة فنانين.

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