ألان ووكر في ضيافة «كوكاكولا أرينا دبي» 7 يناير

المصدر: دبي - البيان

كشفت منصة بوك ماي شو عن تعاونها مع مهرجان صن برن الموسيقي الرائد في آسيا لاستضافة الموسيقيّ والمنتج العالمي ألان ووكر في الإمارات العربية المتحدة، حيث أكّد النجم مشاركته في أحد العروض الأساسية لمهرجان دبي للتسوق.

ومن المقرر أن يقيم الفنان النرويجي، المولود في بريطانيا والمشهور بارتدائه كمامة الوجه والكنزة ذات القبعة، عرضاً حياً ومباشراً في كوكاكولا أرينا دبي يوم 7 يناير 2021 ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الذي يُقام بين 17 ديسمبر و30 يناير 2021. ويسجّل هذا التعاون أول ظهور لعلامة صن برن المتخصصة في الحفلات الفنية التي يحييها فنان واحد في الإمارات؛ ويثبت تقديمها فناناً بقيمة ووكر مكانتها كاسم عريق في عالم المهرجانات.

ويُعدّ ووكر أحد أبرز فناني الموسيقى الحية، فلطالما أبهر الجماهير حول العالم بعروضه المذهلة ضمن المهرجانات الكبرى، بما في ذلك كوتشيلا وتومورولاند وألترا ميوزيك ولولابالوزا.

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