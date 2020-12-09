واقعة فريدة.. تقاضي خطيبها لضياع 8 سنوات من عمرها

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة فريدة من نوعها، لم تجد محكمة في زامبيا دليلاً كافياً لتعزيز دعوى قضائية رفعتها فتاة ضد صديقها تتهمه بتضييع 8 سنوات من عمرها بعد إنهاء علاقتهما دون تتويجها بالزواج.

وبحسب موقع «Mwebantu» في لوساكا، أبلغت "جيرترود نجوما" صاحبة الـ 26 عاماً، قاضي المحكمة بأن صديقها "هيبرت" البالغ من العمر 28 عاماً، لم يكن ينوي الزواج طوال علاقتهما، وأن صبرها قد نفد في انتظار تقدمه لإكمال مراسم الارتباط الرسمي بينهما.

وذكرت الفتاة للموقع، أنها قررت مقاضاة صديقها بعدما تأكدت من عدم جديته بشأن مستقبلهما، ولرغبتها في معرفة مصيرها وحسم علاقتها معه بشكل نهائي وفق موقع فيتو.

وأضافت نجوما في دعواها القضائية، أن لديها شكوكاً حول علاقة صديقها مع امرأة أخرى، لكن في دفاعه عن موقفه، قال هيبرت إنه فقط لا يعيش في الوضع المالي المناسب لتحمل كلفة الزواج، كما ألقى باللوم على صديقته لعدم منحه الوقت الكافي والاهتمام اللازم.

بدوره، نصح القاضي طرفَي القضية بالمصالحة، مبيناً أنها الوسيلة الأفضل لحل خلافهما، نسبة لغياب الدليل الكافي لوجود علاقة ارتباط رسمية بينهما.

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