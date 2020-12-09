وفاة نبيل فاروق صاحب سلسلة "رجل المستحيل" إثر أزمة قلبية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مساء اليوم الأربعاء الكاتب المصري الكبير الدكتور نبيل فاروق، صاحب سلسلة رجل المستحيل إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.

وقالت ريهام فاروق، ابنة الفقيد: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين»”.

وتابعت: «صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم».

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