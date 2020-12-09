«زايد للدراسات والبحوث» ينظم ندوة عن العلاقات الإماراتية الخليجية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات بالتعاون مع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي، ندوة عن بُعد أول من أمس، بعنوان «العلاقات الإماراتية الخليجية.. قراءة في الوثائق التاريخية»، تحدث فيها كل من د.فيصل مخيط أبو صليب مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، ود.محمد أحمد عبدالله مدير مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين، ود.محمد بن علي العبد اللطيف الأستاذ المساعد في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود، ود.محمد فارس الفارس المؤرخ الإماراتي، وأدارها د.عبدالله سليمان المغني أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الشارقة.

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