هل تغار؟! تمساح يهاجم أنثاه بعنف لأنها غازلت ذكراً آخر "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

من تحت الماء، كانت عيناه تراقب أنثاه وهي تتمشى مع تمساح آخر، وعندما عادت لتجلس على البيض، انقض التمساح الضخم فجأة وهجم عليها وعضها محاولاً إغلاق فكيه على رقبتها، لكنها تمكنت من الهروب بعيداً.

هذا المشهد الغريب، وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدث يوم 4 ديسمبر الجاري، في غابة دينتري المطيرة على الساحل الشرقي لولاية كوينزلاند الأسترالية، والتقطه ديفيد وايت، صاحب شركة للرحلات البحرية بأستراليا.

وفي الفيديو نسمع صوت وايت وهو يقول: "يا إلهي إنه يهاجمها".

ونقل موقع "ستوري فول" عن وايت قوله: إنه لا يعرف سبب هجوم التمساح على أنثاه، لكنه يعتقد أنه ربما كان تصرف بدافع الغيرة، حيث شوهدت الأنثى مؤخراً مع تمساح آخر".

وأضاف: "على مدى 23 عامًا، لم أشهد تمساحًا يهاجم أنثاه بهذا العنف".

وبحسب تقرير نشر في موقع "لايف ساينس" للأخبار العلمية، يقول العلماء إن الغيرة عاطفة "بدائية" يشترك فيها كل من الانسان وبعض الحيوانات ومن أبرزها الكلاب والقرود.

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