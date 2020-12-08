مهند الحمدي يكشف هوية خطيبته عبر «انستغرام»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

صورة بالأبيض والأسود، أطل بها الفنان السعودي مهند الحمدي، على حسابه في انستغرام، وقد أخفيت ملامح بطلتها، مرفقاً إياها بتعليق «الحمد لله»، ليثير الغموض الذي لف الصورة، شهية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا إلى «النبش» في أرشيف الحمدي، بغية اكتشاف صاحبة الصورة، التي تبين لاحقاً أنها مدونة الموضة اللبنانية فرح مراد، التي نشرت بدورها ذات الصورة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة إياها بالتعليق نفسه، ليرد عليها مهند بتعليق يضم صورة «قلب وبجانبه خاتم»، ليمثل ذلك رأس الخيط بالنسبة للبعض ممن بادروا إلى الكشف عن خطبة الحمدي وفرح، مستندين في ذلك إلى «خاتم الزفاف».

الصورة الجديدة، جاءت بعد مرور نحو 3 أسابيع من إعلان الحمدي عن تفاصيل قصة «الغرام» الذي يعيشه مع فرح، حيث روى في أحد اللقاءات الصحافية، كيف تعرف على نور، خلال تواجده في دبي، وتقربهما من بعضهما البعض، حتى وقع كلاهما في «الهوى» الذي توج بالارتباط الرسمي.

وبمجرد نشره للصورة، لم يبق الحمدي متابعي حساباته في حالة من الغموض، حيث قام وعبر خاصية «ستوري انستغرام» بنشر مقطع مصور لأول هدية تلقاها من والد خطيبته، وهي عبارة عن «قرآن كريم»، كما قام أيضاً بإعادة نشر تهنئة أحد أصدقائه، مصحوبة باسم خطيبته، لتنهال عليهما رسائل التهنئة، ومن أبرزها زميلته الفنانة المصرية نور الغندور التي أعادت نشر صورة مهند وخطيبته، وعلقت بالقول: «مبروك لن يسلمك أحد للمدام غيري.. ألف مبروك والله يتمم لكم، ويبارك لكم يا رب».

خطوة مهند تلك لم تمض مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بعض روادها بالتعليق على جمال فرح، كل وفق مقاييسه الخاصة.

يذكر أن مهند كان قد أعلن أخيراً عن انضمامه إلى لجنة تحكيم برنامج «انت مين» التي تضم أيضاً الفنان قصي خولي وسيرين عبد النور، وحسن الرداد. أما فرح مراد، 30 عاماً، فهي مدونة موضة لبنانية، وعرفها الجمهور من خلال برنامج (Beauty Match) الذي تقدمه اللبنانية جويل ماردينيان، ويتابعها أكثر من 90 ألف شخص، حيث تشارك متابعيها شغفها في الموضة، ومشاركتها في عروض الأزياء وجلسات التصوير المختلفة وبرامج الموضة.

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