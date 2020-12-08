شاهد.. أكبر طائرة من دون طيار في العالم لإطلاق أقمار اصطناعية

المصدر: البيان الإلكتروني

أنتجت شركة Aevum الأمريكية الخاصة، أكبر طائرة من دون طيار في العالم، مخصصة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة.

وقد أطلقت الشركة على هذه الطائرة اسم Ravn X، وأبعادها: الطول-24 مترا، الارتفاع-5.5 متر وطول الجناحين 18مترا، وأقصى حمولة لهذه الطائرة 25 طنا، ويمكنها الإقلاع والهبوط على مدرج طوله 1.6 كلم، وتستخدم وقود الطائرات الاعتيادي.

ويفترض أن هذه الطائرة بعد الإقلاع تحلق إلى ارتفاع كبير، وبعد ذلك ينفصل عنها حامل القمر الصناعي الصغير، الذي يحلق باتجاه المدار المقرر، أما الطائرة من دون طيار فتعود إلى الأرض، وفق "روسيا اليوم".

ويشير المنتجون، إلى أن هذه الطائرة يمكنها التحليق عمليا في جميع الظروف المناخية وإطلاق قمر صناعي كل ثلاث ساعات.

ووفقا لـ New Atlas، وقعت الشركة المنتجة اتفاقا مع القوات الفضائية الأمريكية لإطلاق الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية الصغيرة.

تجدر الإشارة، إلى أن إطلاق الأقمار الصناعية من على متن الطائرات، ليس أمرا جديدا. فقد سبق أن أطلقت مركبة Unity الفضائية لشركة Virgin Galactic من طائرة. ولكن الذي يميز Ravn X هو أنها من دون طيار.

شاهد.. أكبر طائرة من دون طيار في العالم لإطلاق أقمار اصطناعيةhttps://t.co/MdQVjuT6kk#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1VcG6WiL8p — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2020

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