شاهد.. القرص الجليدي يصنع الحدث في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر مواطنون محليون الأربعاء الماضي على قرص كبير وضخم من الجليد في أحد الأنهر شمال الصين.

ولد القرص نتيجة دفق المياه التي كسرت الجليد، ومع الوقت، راحت تدفعه حول نفسه، لتشذب أطرافه كأنه دائرة قُصت بماكينة عملاقة للنشر.

ونقلت "يورونيوز" عن أحد السكان المعمرين قوله: إنه لم يرَ أبداً مثل هذا القرص قبلاً، بينما يقول العلماء إن ظواهر غريبة حصلت سابقاً في البلدان الباردة مثل كندا وروسيا.

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