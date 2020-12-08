شاهد.. هدم مدخنة بطول 1000 قدم في محطة أمريكية لتوليد الكهرباء

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

استعملت أطقم المتفجرات لهدم مدخنة طولها ألف قدم في محطة لتوليد الكهرباء، في ألباما الأمريكية، وذلك في إطار إعادة تطوير الموقع.

وأظهر شريط مصور الهيكل الضخم وهو ينحني ثم يتحطم أرضا، بعد إحداث تفجير على مستوى قاعدته.

وتقدر قيمة مشروع إعادة التهيئة 66 مليون دولارا، بحسب "يورونيوز". 

وسيتم استعمال خرسانة المدخنة بعد تنظيفها لملء قاعدة المحطة القديمة، فيما ستتم إعادة تدوير فولاذ الهيكل.

كلمات دالة:
  • مدخنة ،
  • ألباما ،
  • تفجير
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