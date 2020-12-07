علماء يكتشفون أقدم شعرة في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن علماء من العثور على أقدم عينة شعر خاصة بالثدييات، محفوظة في كتلة من الكهرمان قدّر عمرها بـ100 مليون عام.

ووفر الكهرمان غطاء واقيا للشعرة التي أشار العلماء إلى أنها مماثلة لتلك الموجودة لدى الثدييات التي تمشي على الأرض اليوم.

وبحسب رومان فولو من جامعة رين الفرنسية، فإن الاكتشاف يعني أن بنية شعر الثدييات ظلت على حالها طوال مراحل تطورنا.

ونقل موقع "نيو ساينتست" المتخصص بالأخبار العلمية عن زي شي لو، خبير الحفريات الفقارية بمتحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي قوله إن الاكتشاف يوضح ثبات البنية الدقيقة لشعر الثدييات على مر الزمن.

واكتشف فولو الشعرة التي كانت مغطاة بالكهرمان المتحجر بمقلع يقع جنوب غرف فرنسا، حيث كانت تلك المنطقة منذ حوالي 100 مليون عام عبارة عن غابة استوائية خصبة، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

ومن الصعوبة بمكان تحديد نوع الكائن صاحب الشعرة، إلا أن الباحثين يرجحون أن تكون لحيوان صغير من فئة "الجرابيات".

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