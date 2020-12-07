شاهد.. معلمة تكفل يتيمتين وتبيع ورثها لتوفير بيت لهما

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تستلم المعلمة السعودية "جميلة" لليأس من تكوين أسرة وتربية أطفال، بعد خطأ طبي حرمها الحمل، إذ اتجهت إلى دار الأيتام وكفلت طفلتين بحسب وصية والدها وتشجيعه لها.

وكشفت لبرنامج الراصد تفاصيل العملية التي حصلت معها في مستشفى خاص وعلى إثرها دخلت العناية المركزة بسبب خطأ طبي وأدى إلى ثقب في الرحم، وفق "سبق".

ولتأمين مستقبل اليتيمتين أشارت المعلمة جميلة إلى أنها باعت ورثها من والدها رحمه الله وأخذت قرضًا بقيمة نصف مليون لبناء منزل لهما، حيث بخصم من راتبها بمعدل 7 آلاف ريال شهريًا، مؤكدة أن الطفلتين "الياسمين" و"الورد"، بمثابة روحها وكل حياتها ولن تفرط فيهما أبدًا.

وشجعت كافلة اليتيمتين على المبادرة بكفالة الأيتام لأنهم باب رزق وبركة وخير في الدنيا والآخرة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز