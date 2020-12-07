شاهد.. مصري يلقي الأموال من شرفة منزله للمارة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء رجل مصري أموالاً من شرفة منزله على المارة، حيث قال رواد السوشيال ميديا، إن هذه الواقعة حدثت في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وقد انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وأثار تفاعلا كبيرا بين المستخدمين.

وأظهرت لقطات فيديو، أحد الأشخاص يقف في شرفة شقته ويلقي على المارة بعض الأموال، فيما تجمع عدد من الأشخاص أسفل "البلكونة" حتى يحصلوا على الأموال، وشهد الشارع الذي يقيم فيه ازدحاما كبيرا من السكان.

وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلومات عن هذا الرجل، مشيرين إلى أنه مهندس بالبترول، ومن أغنياء منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وأنها ليست هذه المرة الأولى التي يلقي فيها أموالا من شرفته، حيث قام بإلقائها مرتين في وقت سابق، وفق "اليوم السابع".

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