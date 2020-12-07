شاهد.. خاتم هندي بـ 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيس

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل هاريش بانسال، مصمم للمجوهرات في الهند، موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتصميمه "خاتم الازدهار"، ويضم الخاتم 12638 ماسة في حلقة متقنة على شكل وردة، مكونة من ثماني طبقات، ويبلغ وزنه حوالي 165 غرامًا.

وصرح بانسال، البالغ 25 عامًا، لوكالة فرانس برس، إنه توصل إلى الفكرة قبل عامين أثناء دراسته تصميم المجوهرات في مدينة سورات الغربية، ومركز الماس في الهند وقد وصف عمله "بالإبداع الجريء"، وأضاف بأن الخاتم: "مريح ويمكن ارتداؤه".

"ليس لدينا أي خطط لبيعه"

وقال بانسال:"هدفي كان دائما، توظيف أكثر من عشرة آلاف ماسة في العمل. لقد دمرت العديد من التصاميم والمفاهيم على مر السنين من أجل هذا الهدف".

وأكد بانسال إنه رفض طلبات المشترين المحتملين. وأضاف: "ليس لدينا أي خطط لبيعه في الوقت الحالي.. إنها مسألة فخر بالنسبة لنا. ولا يقدر بثمن"، بحسب "يورونيوز".

يجدر بالذكر بأن الرقم القياسي السابق بحسب موسوعة غينيس، لخاتم تم تسجيله أيضًا في الهند، وضم 7801 ماسة.

شاهد.. خاتم هندي بـ 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيسhttps://t.co/kSOmWKU7DK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tbETBbJ9iZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 7, 2020

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