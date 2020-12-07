64 فناناً ومصمماً في معرض «نساء من زجاج» بإيطاليا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يفتتح معرض بعنوان «عصيّ على الكسر: نساء من زجاج» أمام الزوار في «فوندازيوني بيرينغو» في مدينة البندقية الإيطالية، حيث اجتمع وفقاً لموقع «إنتيريور ديزاين»، 64 فناناً ومصمماً من جميع أنحاء العالم ليظهروا أروع أعمالهم التي تدور حول موضوع النساء.

تهميش

وتضم لائحة الفنانين منيرة القادري من الكويت وسيلفيا ليفينسون من الأرجنتين، وآن بيبودي من الولايات المتحدة، وقد عملن هؤلاء جميعاً مع استوديو بيرينجو طوال 30 عاماً. وقد صنعت بعض تلك الأعمال الفنية خصيصاً لمعرض «عصيّ على الكسر: نساء من زجاج» وقد عكس بعضها الزمن الحاضر كمنحوتة لوسي أورتا بعنوان «وضع القناع» وعمل لور بروفوست الذي أطلقت عليه تسمية «الخضار المتساقطة من السماء» ويعود بعض تلك التحف الفنية إلى عقود مضت كما «رأس ليمون» للفنانة كيكي كوجيلنيك من العام 1996.

إلا أن الأعمال جميعها تتسم بـ«المجازية والتناقض والرمزية» على حدّ قول ناديا روماين القيّمة على المعرض ضمن إشارتها إلى كيفية تعرض النساء عبر التاريخ للتهميش في عالم الفنون. أما كوين فانميشلين المشرفة المساعدة فتقول: «إن شفافية الزجاج وتعذر رؤيته قد يسهم في تشكيل جيل جديد فيما يعمل على شفاء ندب الماضي».

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