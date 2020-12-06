أول تعليق لريهام سعيد بعد إيقاف برنامجها

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول تعليق لها عقب صدور قرارا بإيقاف برنامجها "صبايا الخير" وإحالتها للتحقيق نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابها على انستعرام وتظهر فيه وهي تحث الصيادين على التعامل برفق مع الثعلب.

كما ظهر الصيادون من خلال الفيديو وهم يؤكدون أن صيد الثعلب يحدث بغرض الاستعانة به في الأبحاث العلمية وأن الثعلب تم معالجته من الجروح وإطلاق سراحه.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو "أي حاجه من عند ربنا حلوه وخير الحمد لله".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا اليوم وقف برنامج "صبايا الخير" لمعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار بعد صدور العديد من الشكاوى ضدها.

وتعرضت ريهام سعيد لحملة انتقادات واسعة من المجموعات المهتمة بحقوق الحيوان ، وصلت لحد المطالبة بمقاطعة برنامج "صبايا الخير" عبر شاشة "النهار" بسبب إمساكها وفريق عمل البرنامج بثعلب صحراوي حي، وأصدرت قناة النهار بيانا للاعتذار عن عرض هذه الحلقة موضحة أنه تم حذفها من كل المنصات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز