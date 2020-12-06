أمريكيان يلغيان حفل الزفاف ويتبرعان بالطعام للمحتاجين

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قرر العروسان الأمريكيان بيلي لويس وإميلي باغ إلغاء حفل الزفاف الضخم الذي كانا يخططان إقامته للعائلة والأصدقاء وتحويل مبلغ الخمسة آلاف دولار المخصصة للطعام إلى وجبات للفقراء في موسم الأعياد بحسب ما ذكر موقع "سي إن إن".

فمع تفاقم أوضاع جائحة كورونا وإدراك إميلي وبيلي أن عرسهما لن يجري كما كانا يخططان، إذ تغير المشهد فاقتصر حفل الزفاف على العروسين نفسهما والمصور أما تكاليف الطعام فطلبا من المزود تحويلها إلى هبات على شكل وجبات عشاء للمحتاجين.

وقد تمكن الثنائي المتزوج حديثاً وشركة تحضير وجبات الطعام من المساعدة عبر تقديم 200 وجبة للأشخاص المصابين بأمراض نفسية خطيرة وآخرين.

وقالت باغ في بنان علقت فيه على المبادرة: "ليس إلغاء حفل زفاف ضخم أسوأ ما يمكن أن يحدث فإننا سعداء في النهاية لأننا تزوجنا كما أننا سعداء بمساعدة المحتاجين."

أما هايدي كودال المسؤولة عن شركة تحضير وتوصيل الطعام، فقالت: " إنه لأمر مفرح أن يفكرا بالقيام بأمر يخدم الصالح العام. "

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