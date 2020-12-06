50 مطعماً ترضي الأذواق في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

يحرص مهرجان الشيخ زايد التراثي على توفير كافة عناصر المتعة والترفيه لزواره من كافة الأعمار، كي يستمتعوا بقضاء أمتع الأوقات في أجواء عائلية جميلة، حيث اهتم المهرجان بتوفير المئات من الأطباق الرئيسة العالمية والأكلات الشعبية التي ترضي كافة الأذواق عبر 50 مطعماً محلياً وخليجياً وعربياً وآسيوياً وعالمياً، تم استقطابها بهدف إرضاء الزوار بكافة أذواقهم، ولمنحهم الفرصة للتعرف على شعوب العالم من خلال أكلاتها الشعبية التي تشتهر بها.

وتوفر مناطق وعربات وأركان وأكشاك الطعام هذه مجموعة كبيرة من الأطعمة التي تناسب كافة الأعمار من الأطفال والشباب والكبار على تنوع أذواقهم، حيث هناك مطاعم الوجبات السريعة والمخبوزات والبيتزا، ومطاعم مخصصة لوجبات الأطفال، وأخرى تقدم طعام الحمية الغذائية.

وقد تم تجهيز جميع الساحات والمناطق بعشرات الطاولات ومئات الكراسي التي تم توزيعها على مسافات متباعدة وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، كي يستمتع الزوار بتناول الطعام في بيئة صحية آمنة، تراعي التباعد بين الجالسين، وتحافظ على الخصوصية في الوقت نفسه.

فبالقرب من البوابة رقم (2) تقدم منطقة طعام كبرى، تضم 10 مطاعم، الكثير من الأكلات المحلية والعربية والآسيوية والخليجية والعالمية، ومن بينها الأكلات الإماراتية والمغربية والهندية، والوجبات السريعة العالمية، والشاورما، والبرياني، والبيتزا، والمخبوزات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلوى العربية والعالمية والمشروبات الساخنة والباردة.

وعند البوابة رقم (3) بجوار منطقة الألعاب العالمية للأطفال «كيدز نيشن» توجد ساحة كبرى لتناول الطاعم محاطة بـ8 عربات طعام ثابتة لتقديم الكثير من الوجبات والأطباق العالمية المتنوعة، ومن بينها الأكلات الإيطالية مثل الباستا والبيتزا والمعكرونة وغيرها، بالإضافة إلى الأكلات المحلية الإماراتية، بينما تقدم 7 مطاعم في منطقة سوق الوثبة هي الأخرى أكلات عالمية ومحلية، وأكلات شرق أوسطية وآسيوية وعربية وخليجية، حيث تقدم للزوار الشاورما واللقيمات والكباب والهريس والكرك، بالإضافة إلى أكلات الحمية الغذائية «ريجيم»، وكذلك الأكل الشامي مثل الشاورما والحمص والفول والتبولة والفتوش وغيرها.

وأينما كانت وجهة الزائر في منطقة المهرجان سيجد ركناً لتقديم الأكلات السريعة والمشروبات، حيث ينتشر في أركان وممرات المهرجان المتفرقة 21 كشكاً لتقديم الوجبات السريعة، مثل الفلافل والساندويشات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة، وآيس كريم، والذرة المسلوقة والمشوية والفيشار بنكهات عديدة تلبي كافة الأذواق.

ويمكن لزوار الأجنحة كذلك الاستمتاع بما تقدم بعضاً من أكلات تمثل مطابخها الشعبية، حيث يقدم مطعم أزال اليمني مجموعة كبيرة من الأكلات التراثية اليمنية مثل المندي والمظبي والبرياني، كما يقدم مطعم العافية بالجناح المغربي مجموعة متنوعة من الأطباق المغربية الشهيرة، بينما يقدم مطعم الجناح البوسني هو الآخر العديد من الأكلات البوسنية والكباب البوسني. وللأكلات الشعبية الإماراتية تواجد كبير في العديد من المطاعم، حيث يقدم مطعم الغالية الشعبي الأكلات الشعبية الإماراتية الخفيفة مثل اللقيمات والبلاليط وغيرها، أما في منطقة الألعاب العالمية للأطفال فهناك مطعم مخصص لتقديم وجبات الأطفال.

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