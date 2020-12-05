«الرابطة الفرنسية» في أبوظبي تطلق مخيمها الشتوي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفاءً باقتراب موسم الأعياد، أعلنت الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي انطلاق مخيمها الشتوي الفرنسي، وذلك في الفترة ما بين 13 ديسمبر و31 ديسمبر 2020، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً.

ويتيح هذا المخيم الشتوي للأطفال من عمر 4 أعوام وحتى 12 عاماً فرصة الاستمتاع بتجربة زاخرة بالمتعة والمرح أثناء تعلم اللغة الفرنسية. ويشار إلى أن رسوم التسجيل تبدأ من 1035 درهماً إماراتياً أسبوعياً. وتقوم فكرة المخيم الشتوي الفرنسي على تشجيع الأطفال على استكشاف مواهبهم من خلال طيف واسع من الأنشطة المسلية والتي تتضمن الجمباز والبستنة والأشغال والحرف اليدوية والألعاب والسباحة والطهو والرياضة والكورال والرقص والسينما، بالإضافة إلى فعالية كتابة رسالة لبابا نويل، وتصميم الرقصات والعروض المميزة.

وبمناسبة اقتراب موسم الأعياد، يقدم المخيم الشتوي الفرنسي الذي سيستمر على مدار 3 أسابيع خصومات خاصة لأعضاء الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي وعند تسجيل الطفل الثاني.

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