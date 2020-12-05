احتفالات استثنائية باليوم الوطني 49 في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

شهدت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، احتفالات استثنائية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. واستضافت الوجهة ضيوفها خلال أيام العطلة الطويلة مع باقة من البرامج الترفيهية التي نالت تقدير الجميع وتركت معهم أروع الذكريات، بما يرسّخ مكانتها الأولى بين الوجهات الترفيهية العائلية للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المقيمين على أرض الإمارات.

وأكد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «لقد كانت هذه السنة مليئة بالمحطّات التي حرّكت مشاعر الجميع، ونحن كلنا فخر من تمكننا من استقبال ضيوفنا في القرية العالمية مع أجواء احتفالية تعكس أهمية هذه المناسبة التي يفتخر بها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة أمام العالم. لطالما كانت القرية العالمية هي الوجهة العائلية المفضلة للمقيمين والسياح للاحتفال باليوم الوطني، وهو ما لمسناه هذا العام أيضاً. نحن سعداء بالإقبال اللافت من الضيوف خلال العطلة الوطنية للاستمتاع بالبرامج الترفيهية المميزة التي حضّرناها لهم، بدءاً من الأعمال الفنية التي تزيّنت بها القرية العالمية، ووصولاً إلى الأوبريت الملحمي «الإمارات: أرض السلام» الذي روى قصة الإمارات من الماضي والحاضر أمام ضيوفنا. كما تشرفت شخصياً بمشاركة خشبة المسرح الرئيسي مع خليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لإطلاق الألعاب النارية التي خصصناها لتقديم الشكر والعرفان لجهود جنود خط الدفاع الأول من فريقه على جميع ما يقدمونه من خدمات سامية للوطن».



رونق



وكانت القرية العالمية قد أعلنت خلال احتفالات اليوم الوطني عن فعالية إطلاق الألعاب النارية الجديدة لهذا الموسم التي يتم استضافتها على خشبة المسرح الرئيسي بشكل دوري خلال الموسم، بهدف تسليط الضوء على مختلف القيادات والجهات والشخصيات التي تركت أثراً كبيراً في الحفاظ على راحة وسلامة شعب الإمارات، ونشرت السعادة في المجتمع، وحققت من الإنجازات ما يستحق كل الاحترام والتقدير. وقد زينت ألوان العلم الإماراتي سماء القرية العالمية مع عروض الألعاب النارية الموسيقية التي أبهرت الضيوف وزادت جمالاً على رونق الاحتفالات.

صوّرت القرية العالمية روح الاتحاد التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سبعة أعمال فنية تخطف الأبصار تم توزيعها في أرجاء الوجهة، ليلتقط الضيوف أروع الصور التذكارية معها. وكانت ساحة «آريبيان سكوير» قد ازدانت بما يقارب المئة من مجسّمات الصقر، الطير الوطني للدولة، التي تتألق بألوانها الزاهية والمفرحة أمام الضيوف، والتي ستكون جزءاً من تجربة الساحة طوال الموسم. وتمّ تزيين شارع «فييستا ستريت»، وجهة المأكولات الجديدة لهذا الموسم، بقصاصات الشرائط الملونة بألوان علم الإمارات بصورة فنية رائعة أمام الضيوف خلال فترة الاحتفالات.

كما تألّق العمل الفني «أعمدة الاتحاد» أمام الضيوف في ممشى الاحتفالات لما صوّره من سبعة أعمدة مكونة من صخور متراصة بشكل عمودي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار وتزدان بألوان زاهية تحاكي التنوع الثقافي في الدولة. وفي المنطقة المفتوحة بالقرب من شارع الأكشاك، استمتع الضيوف بالتقاط أروع الصور التذكارية أمام العمل الفني التصويري لنص «روح الاتحاد» المثبت على أعمدة ملونة بألوان علم الدولة.

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وتمكّنت القرية العالمية بنجاح من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية جديدة في غينيس للأرقام القياسية من خلال الأعمال الفنية الثلاثة الأخرى ضمن احتفالات اليوم الوطني. وقد تم تجميع أكثر من 1000 علم من أعلام الإمارات لتحقيق الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام في العالم، والتي شكّلت رقم 49. كما تم تحقيق الرقم القياسي لأكبر لوحة فسيفساء باستخدام التذاكر (لتشكيل علم) حيث تم استخدام 9.200 تذكرة دخول للقرية العالمية والملونة بألوان العلم لتشكيل علم الإمارات في عمل فنّي رائع نال استحسان الضيوف عند بوابة العالم. وأخيراً، حطمت القرية العالمية الرقم القياسي لأكبر جملة مجمّعة باستخدام الأغطية البلاستيكية، بالتعاون مع شركة أكوافينا، بعد أن استخدمت ما يزيد على 14 ألف غطاء بلاستيكي لتشكيل جملة «عيشي بلادي» من النشيد الوطني الإماراتي على الحائط الأيسر للمسرح الرئيسي لتكون صورة فنية رائعة أمام الضيوف. يجدر الذكر أن القرية العالمية ستقوم بالتبرع بجميع الأغطية المستخدمة في هذه المحاولة إلى شركة «ديجريد» التي ستقوم بدورها بإعادة تدوير الأغطية إلى مواد خام يتم استعمالها في تصنيع الكراسي المتحركة.

تستمر القرية العالمية بمحاولاتها لتحطيم مجموع 25 رقماً قياسياً خلال موسم اليوبيل الفضي، بعد أن حصدت 5 أرقام حتى الآن. كما استمتع ضيوف الوجهة العائلية الرائدة بباقة من العروض الثقافية خلال احتفالات اليوم الوطني، وعلى رأسها الأوبريت الملحمي «الإمارات: أرض السلام» من إنتاج وتقديم شركة أورنينا لفنون الاستعراض وإخراج ناصر إبراهيم. واستعرض العمل المسرحي الرائع التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع مشاهد تصور مسيرة الدولة منذ إعلان الاتحاد وحتى عصرنا الحالي، بما في ذلك مقاطع خاصة تحتفي بالإنجاز التاريخي لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ.

إضافة إلى باقة البرامج والاحتفالات المخصصة باليوم الوطني، تألّقت القرية العالمية أمام ضيوفها بعروض التسوق العالمية الفريدة التي تقدمها من خلال أجنحتها العديدة وتجارب تذوق ألذ المأكولات والمشروبات من حول العالم التي تتميز بها الوجهة. ويمكن للضيوف هذا الموسم الانغماس بتجربة تسوّق أكثر من رائعة من خلال آلاف المنافذ التي تستضيفها في أرجائها، والتي تقدّم أروع الأعمال والحرف اليدوية، والهدايا التذكارية، والإكسسوارات، والأزياء الثقافية والعصرية، وقطع الديكور وغيرها الكثير، لتأخذهم في رحلة لا تنسى بين ثقافات العالم في مكان واحد.

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