"الثقافة والسياحة" تضيء سماء أبوظبي احتفالًا باليوم الوطني الـ 49

المصدر: وام

أضاءت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سماء العاصمة احتفالًا باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ثلاثة عروض مبهرة للألعاب النارية توزعت على جزيرة الريم ومنطقتي الكورنيش والوثبة.

ومن خلال الجهود الرائدة التي تقودها الإمارة في تطبيق التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كوفيد-19 استمتع المواطنون والمقيمون بمشاهدة عرض الألعاب النارية في منطقة الكورنيش بسلامة وأمان وراحة من منازلهم مباشرة عبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق إنستغرام، وعرض الألعاب النارية في جزيرة الريم عبر صفحة أبوظبي كالندر على تطبيق إنستغرام ..كما تمكن الجمهور القاطن في منطقة الوثبة من متابعة الألعاب النارية من نوافذ وشرفات منازلهم.

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