تلميذ ينتحر بالمسدس خلال حصة مدرسية عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم تلميذ في المرحلة الابتدائية على قتل نفسه بمسدس حربي خلال حضوره لإحدى الحصص المدرسية عن بعد.

ونقلت شبكة «CBS» عن السلطات في مقاطعة سان جواكين، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن الطالب قتل نفسه باستخدام مسدس، لم يتضح بعد كيفية حصوله عليه.

ووفقاً لموقع «ساكرامنتو بي» المحلي، فإن الطفل، آدان لانوس، يبلغ من العمر 11 عاماً. وبحسب السلطات، أغلق الطفل الكاميرا والمايكروفون قبل إقدامه على الانتحار خلال الدرس.

وفور وقوع الحادثة، عثرت شقيقة الطفل عليه، وأبلغت جارتها ومعلمتها وتم الاتصال بالسلطات. وفارق الطفل الحياة بعد نقله إلى المستشفى، متأثراً بإصابته بالعيار الناري الذي أطلقه نحو رأسه.

وأعربت مدرسة الطفل عن أسفها في منشور على فيسبوك، وحثت الأهالي على التواصل في حال احتاج أطفالهم الدعم، أو في حالة كانت لديهم مخاوف من رد فعل الأطفال على فقدان زميلهم بهذه الطريقة.

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