أصحاب الحظ العاثر.. دخلوا لينقبوا عن الذهب فعلقوا داخل المنجم

المصدر: أ ف ب

علق عشرة منقبين عن الذهب على الأقل الجمعة في منجم غير مستوف لشروط السلامة في جنوب نيكاراغوا، بعدما باغتهم انزلاق للتربة في داخل نفق، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت الناطقة باسم الحكومة روزاريو موريو وهي زوجة الرئيس دانيال أورتيغا، في تصريحات أوردها موقع "إل 19 ديجيتال" الرسمي إن "وحدات إنقاذ للرفاق المسعفين" تعمل حاليا "للاستجابة للحالة الطارئة".

وأفادت إذاعة "راديو يا" أن حادثة الانزلاق التي وقعت الجمعة أدت إلى "دفن" عشرة أشخاص كانوا موجودين في النفق.

وذكرت صحيفة "لا برينسا" من ناحيتها نقلا عن شهود أن ما لا يقل عن 15 شخصا عالقون حاليا في داخل المنجم.

وأشارت السيدة الأولى إلى أن الحادثة وقعت في منجم في منطقة لا إسبيرينزا في مقاطعة ريو سان خوان جنوب نيكاراغوا على بعد أكثر من مئتي كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

ولم تعط روزاريو موريو تفاصيل بشأن عدد المنقبين غير المحترفين العاملين في المنجم، وهم أشخاص ينقّبون لحسابهم الشخصي بحثا عن الذهب. كما لم تتحدث عن أي وفيات أو إصابات محتملة. واكتفت بالقول "نأمل ألا نكون أمام مأساة أكبر".

وقد علقت عمليات الإغاثة ليلا لاستئنافها السبت، وفق "راديو يا".

وتضم نيكاراغوا حوالي ثلاثة آلاف منقّب غير احترافي، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف موظف في شركات منجمية في البلاد.

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