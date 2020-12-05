طفل الليمون يفجر مفاجأة: "مش عاوز أشوف أمي"

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الإعلامى عمرو الليثى لطفل الليمون خلال لقائه ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة، مجموعة من الأسئلة بينها هل تعرف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، ويرد الطفل، "معرفوشى وأنا أهلاوي وفرحت لما كسب النادي الأهلي أبطال أفريقيا".

وأضاف خلال اللقاء: "نفسى أطلع دكتور، ومش نفسى أشوف أمي وعاوز أشوف أبويا بس.. ومش بعرف أي فنان بتفرج وخلاص.. وبرفض الفلوس من أي حد ومش باخد من أي حد حاجة.. ولو واحد اداني فلوس برد ليه الفلوس.. وجبت عزت النفس من ستي" وفق موقع اليوم السابع.

وتابع : "ستي علمتني مخدش حاجة من حد.. وستي قالتى إن أبويا وأمي ماتوا في حادثة ولما عرفت انهم عايشيين مقولتش لستي حاجة.. لأن هما كدة ميتين وكدة ميتين".

وقال الإعلامى عمرو لليثى: "إن سيدة قررت إعطاء طفل الليمون شقة هدية فى القاهرة وتصرف عليه من اليوم حتى تخرجه من الجامعة.. ووافق طفل الليمون".

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