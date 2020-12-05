30 ألف جنيه مكافأة لمن يرشد عن قاتل كلب

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتاد طبيب مصري أن يستخدم كلبه في حراسة مستشفاه الخاص، لكن حارسه الأمين تعرض لعملية قتل والفاعل مجهول ولذلك رصد مبلغ 30 ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات عن من قتله.

فلم يكن يعلم الطبيب أن صديقه الوفي الذى اعتاد على مرافقته واللعب معه سيغادر مقتولًا ويعجز عن إنقاذه، فقد اعتاد الكلب الذهاب لتوصيل زوار الطبيب بالمستشفى وتم التعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة، هنا بدأت القصة التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى عقب نشر منشورات الطبيب التى تحدثت عن حزنه وحسرته لفراق كلبه الوفى وحارسه الشخصي.

"كان كلبا مسالماً ولا يؤذى أحداً".. هكذا يتحدث الطبيب عاطف السمان، من أهالي مركز أبو تشت شمالي قنا، عن كلبه الذى فارق الحياة مقتولًا، حيث كان يجلس فى حراسة المستشفى والكافيتريا ولا يؤذي أحداً من المارة بل يقوم بتوصيل الزوار إلى منازلهم عندما يطلب منه ذلك.



وأوضح "السمان"، فى تصريحات بحسب "اليوم السابع"، أن علاقته بالكلب كانت علاقة قوية فقد اعتبره إنسانا وحزن على وفاته حزنا كبيرًا كحزنه على فراق إنسان وليس حيوان، لافتًا إلى أن الكلب كان يتواجد فى استقباله عند النزول من سيارته وكذلك يستقبل أبناءه ويقوم بتوصيله إلى داخل المنزل وينتظر فى الخارج.

وأشار عاطف السمان، إلى أن الكلب تعرض لعملية خطف من قبل فى عام 2013 وطلب الخاطفون فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه، ولكن تم إطلاق سراحه بعد 4 أيام ومعاقبة الخاطفين، وقتل الكلب ربما تكون رسالة لما أكبر.

وأوضح "السمان"، أنه كان يحضر لكلبه اللحوم وأرجل الدجاج من المطعم ويطعمه، حيث قام بشرائه من سوق فيصل بمبلغ 50 جنيها وواصل تدريبه حتى اعتاد عليه وعلى أسرته وأصبح مطيعا.

وبين الدكتور عاطف السمان، أنه بعد رصد مبلغ 30000 جنيه لمن يدلى بمعلومة دقيقة على من قاموا بقتل الكلب مع الالتزام بجدية الدفع الفورى وسرية المعلومة وعدم الكشف عن مصدر المعلومة والحفاظ عليها، وتلقى عدة استجابات ولكنها لم تكن معلومات دقيقة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز