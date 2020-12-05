تغريدات النجوم تنتفض ضد التنمّر والانتقادات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

خلعت مواقع التواصل الاجتماعي عن نفسها رداء الهدوء، وسط ما تشهده حسابات النجوم من نشاط، ليبدو أنهم وحدوا أصواتهم للوقوف ضد الانتقادات التي طالت أعمالهم وتغريداتهم، والتنمر الالكتروني الذي تشهده ساحات التواصل الاجتماعي.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة تغريدات عبر فيها النجوم عن رفضهم للتنمر، وسط انتشار لشائعات الانفصال التي أصابت بعض النجوم، في وقت تزينت فيه حسابات نجوم الإمارات بألوان العلم الإماراتي احتفالاً باليوم الوطني الـ 49، حيث عبروا من خلالها عن مدى عشقهم ومحبتهم للإمارات وقيادتها الرشيدة.

نشاط لافت

البداية كانت من حساب الفنانة أحلام، والذي شهد نشاطاً لافتاً خلال الفترة الماضية، فبعد إطلاقها لعدد من الأغنيات الوطنية ومن بينها «العلوم الغانمة»، أشارت أحلام إلى انتهائها من تسجيل ألبومها بالكامل، ووجهت الشكر إلى الملحن والشاعر السعودي عبدالرحمن العثمان، الذي تولى الإشراف على تنفيذ الألبوم.

وغردت بالقول: «لن أجد كلاماً لأعبر فيه عن امتناني ومحبتي وتقديري وشكري». وأضافت موجهة تغريدتها إلى العثمان: «كنت قدر الثقة بالنسبة لإشرافك على البومي، أما بالنسبة للاغاني التي من كلماتك والحانك، فلا أستطيع إلا أن أقول الحمد لله أنني غنيت لشخص من جمهوري، فهم صوتي وأبعاده واليوم يعيش، وسيعيش عصره الذهبي كشاعر وملحن كبير».

توحيد الأصوات

عبر حملة «حاسبوا على كلامكم»، التي انطلقت أخيراً في مصر، وحد النجوم العرب أصواتهم ضد التنمر الالكتروني، فبعد قيام الفنانة منى زكي بنشر مقطع مصور شاركتها فيه ابنتها، وقالت فيه: «حاسبو على كلامكم، مبادرة على مستوى مصر، لمكافحة التنمر على الانترنت، وتشجيع مجتمع»انستغرام«على المشاركة بوعي أكبر»، انضمت الفنانة نيللي كريم إلى الحملة، وغردت عبر تويتر بالقول:

(كفاية تنمر.. كفاية تجريح في الناس). وأضافت: «علموا أولادكم الرحمة وتقبل الآخر». في ذات السياق، كشفت الفنانة السورية ميس حرب، عبر «تويتر»، عن بعض تفاصيل أغنيتها الجديدة «أنا إنسان»، المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري. وقالت إنها تتناول «التنمر الذي نتعرض له حالياً بكثرة»، فيما أبدت انزعاجها من كمية التعليقات السيئة التي طالت الأغنية.

اعتذار مطوّل

وبعد اتساع دائرة الهجوم والانتقادات التي طالت الحلقة الأخيرة من برنامج «صبايا الخير» والتي تناولت «اصطياد وتعذيب ثعلب صغير» ومطالبة رواد التواصل الاجتماعي، بضرورة إيقاف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل، قدمت ريهام اعتذاراً مطولاً عن الحلقة، التي بادرت قناة النهار إلى حذفها استجابة للضغوط. وقالت ريهام خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك: «تربيت في بيت طوال الوقت فيه حيوانات».

في المقابل، لا يزال الغموض يلف حقيقة انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، وفي هذا السياق، بادرت الفنانة وفاء عامر إلى توجيه رسالة دعم إلى دينا الشربيني، عبر نشر صورتها على حسابها في انستغرام، مرفقة إياها بتعليق قالت فيه:

»أنتِ موهوبة وممثلة شاطرة ومخلصة.. ربنا معك يا جدعة.. لقيتني عايزة أكتب كده«، وحتى لا تورط وفاءعامر نفسها في ترويج معلومة لا يزال الجميع يجهل صحتها، في ظل التزام دينا وعمرو الصمت، أشارت إلى أنها وجهت الرسالة من»دون سبب«.

تيم ووفاء

شائعة الانفصال يبدو أنها أصابت أيضاً الثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني، وذلك بعد قيام الصحفي اللبناني إيلي باسيل، بنشر تعليق على»انستغرام«يشير فيه إلى وقوع الانفصال بين تيم ووفاء. ذلك التعليق وجد صداه في أروقة التواصل الاجتماعي، حيث تداوله روادها، في وقت التزم فيه تيم ووفاء الصمت.

مقارنة المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي مشوار تامر حسني بمسيرة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، خلال افتتاح المهرجان، لم تمر مرور الكرام، حيث سارع تامر حسني إلى القول عبر»انستغرام«:»شرفت بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وسط زملائي فناني ومبدعي مصر الكبار.

كما تَشرّفت بكلمة الأستاذ محمد حفظي رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتي الفنية بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ في القرن 21». وأضاف: «فخور بهذه الشهادة خصوصاً أنّه كان حلماً منذ طفولتي أن أصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً، وأحقّق بهما ولو جزءاً بسيطاً من الذي حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز