64 فناناً في معرض «عصيّ على الكسر: نساء من زجاج»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

يفتتح معرض بعنوان «عصيّ على الكسر: نساء من زجاج» أمام الزوار في «فوندازيوني بيرينغو» في مدينة البندقية الإيطالية، حيث اجتمع وفقاً لموقع «إنتيريور ديزاين» 64 فناناً من جميع أنحاء العالم ليظهروا أعمالهم التي تدور حول النساء.

وتضم اللائحة منيرة القادري من الكويت وسيلفيا ليفينسون من الأرجنتين، وآن بيبودي من أمريكا، وقد عملن جميعاً مع استوديو بيرينجو طيلة 30 عاماً.

وقد صنعت بعض تلك الأعمال خصيصاً لمعرض «عصيّ على الكسر: نساء من زجاج» وقد عكس بعضها الزمن الحاضر كمنحوتة لوسي أورتا بعنوان «وضع القناع» وعمل لور بروفوست الذي أطلقت عليه تسمية «الخضار المتساقطة من السماء» ويعود بعض تلك التحف الفنية إلى عقود مضت كما «رأس ليمون» للفنانة كيكي كوجيلنيك من العام 1996. إلا أن الأعمال تتسم بـ «المجازية والتناقض والرمزية» على حدّ قول ناديا روماين القيّمة على المعرض ضمن إشارتها إلى كيفية تعرض النساء عبر التاريخ للتهميش في عالم الفنون.

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