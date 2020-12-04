مسلسل "مناورة الملكة" يُحدث ضجة عالمية في عالم الشطرنج

المصدر: إعداد: نهى حوّا

منذ ظهوره على "نتفليكس" الشهر الماضي، اجتذب مسلسل الدراما الأمريكية "مناورة الملكة" والمستوحى من رواية الكاتب والتر تيفيس عام 1983، عدداً مذهلاً من المشاهدين، بلغ 62 مليون مشاهد، مما جعله أكثر العروض التلفزيونية المحدودة لناحية حجم النص، مشاهدة على منصة البث التدفقي.

لكن هذه الدراما التي تحكي قصة من وحي الخيال عن معجزة الشطرنج، بيث هارمون، لم تكتف بجذب انتباه الناس فقط، وفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، بل أثارت طفرة في عدد الاشخاص الذين يلعبون الشطرنج.

وأفاد الأستاذ الدولي الكبير في لعبة الشطرنج، موريس آشلي، أن الرسائل غمرته الشهر الماضي من أشخاص، وخاصة نساء، يسألونه بحماس عما إذا كان قد شاهد المسلسل، مضيفاً: "الجنون المحيط بهذا المسلسل جنوني. فجأة أصبح هناك وعي وإثارة لا يصدقان حول اللعبة وهناك العديد من الاشخاص يلعبون الشطرنج الآن" وهو يعتقد أن الوعي الذي جلبه برنامج "نتفليكس" إلى اللعبة في الولايات المتحدة يمكن أن ينافس او يتجاوز حتى ما حصل عندما هزم الأمريكي بوبي فيشر الروسي بوريس سباسكي في بطولة العالم عام 1972، عندما كان الوعي الأميركي بالشطرنج الجاد أعلى منه الآن.

هذا وكانت مبيعات ألواح الشطرنج في ارتفاع، أخيراً. فقد أفاد موقع "أيباي" إن مبيعات مجموعات الشطرنج في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 60% عن العام الماضي بسبب قضاء الناس في منازلهم، لكنها ارتفعت مع إكسسواراتها بنحو 215% منذ صدور مسلسل "مناورة الملكة".

وفي غضون ذلك، أفيد عن لجوء الملايين إلى الانترنت للعب الشطرنج على المواقع، فيما شهد اتحاد الشطرنج الأمريكي أعلى ارقام عضوية منذ بداية الوباء في منتصف الشهر الجاري مع تسجيل مئات النساء في صفوف المبتدئين.

وقد أفادت مديرة برنامج النساء في اتحاد الشطرنج الأمريكي وبطلة الشطرنج النسائية الأمريكية مرتين، جنيفر شحادة: "كان هناك ازدهار عالمي في الاهتمام منذ إطلاق العرض التلفزيوني، خاصة بين الفتيات والنساء اللاتي يمثلن أصغر فئة ديموغرافية للاعبي الشطرنج"، مضيفة: "ألاحظ أن الكثير منهن يعدن الى اللعبة ويحصلن على تلك الثقة، لأن العرض يصور امرأة قادرة من خلال الشطرنج، أضف الى ذلك الإحساس بالانتماء للمجتمع"، كما أن الناس في منازلهم وسط الجائحة لديهم الوقت للعب وبناء هوايات جديدة، وكذلك الاستبطان، وإيجاد فضاء حيث يمكن الانغماس فيه تماماً في 64 مربعاً، حيث اقتطفت من بطلة المسلسل، بيث، قولها: "هذا عالم جديد تماماً يمكنك التحكم به، لأن الأشياء تبدو خارجة عن سيطرتنا في الوقت الحالي".

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