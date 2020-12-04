احتفال سعودي باليوم الوطني الإماراتي

المصدر: (دبي - البيان)

أقامت سيدة الأعمال السعودية، الأستاذة راوية المردوفي، حفلاً نسائياً مهيباً في جدة، احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي التاسع والأربعين، حضره سمو الأميرات، وعدد من قرينات السلك الدبلوماسي الخليجي، وحشد من رائدات الأعمال وسيدات المجتمع السعودي، ونظم الحفل وفق الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا».

وجاء ذلك الاحتفال، تعزيزاً وتأكيداً على أواصر القربي والتلاحم والمصير المشترك بين الشعبين الإماراتي والسعودي، وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لكل من الإمارات والسعودية، وتخلل الاحتفال، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، من ضمنها إلقاء كلمات تشيد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين. وعُرضت في الاحتفال كيكة رائعة، مرسومة بالعلمين الإماراتي والسعودي.

وبهذه المناسبة الغالية، رفعت راوية المردوفي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً على مشاعر الاحترام والحب والتقدير، التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

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