تقهر كورونا في عمر الـ 99 سنة

المصدر: أ ف ب

تمكنت امرأة كرواتية مسنة تبلغ 99 عاما من التغلب على فيروس كورونا بعد التقاطها العدوى، ورفعت أمس الخميس إبهامها للمصورين، حيث تقيم احتفالا بتماثلها للشفاء.

وخضعت مارغريتا كرانجسيك، التي تعيش في دار للمسنين في مدينة مارلوفاك في وسط البلاد، للعلاج في أحد المستشفيات نهاية أكتوبر بعد إصابتها بفيروس كورونا، لكنها خرجت بعد ثلاثة أسابيع.

ونقلت صحيفة "فيتشرنجي لست" عن كرانجيسك قولها "انتهى الأمر، أشعر اني بخير الآن".

وتقضي المرأة يومها في سريرها بسبب عامل السن والضعف الجسدي، لكنها لا تعاني من أي مرض صحي خطير.

وقالت ستيفيكا مليناك، مديرة المنزل، إنها كانت من بين العديد من السكان الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، رغم أنه لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضافت لفرانس برس "مع ضعفها وكبر سنها، من المدهش حقا كيف أن فيروس كورونا لم يلحق بها أي ضرر".

ووصفت الأمر بأنه "نبأ سار" وسط حالة القتامة التي خلفها الفيروس.

وسجلت كرواتيا التي يبلغ عدد سكانها 4,2 مليون نسمة نحو 140 ألف إصابة بكوفيد -19 وألفي وفاة.

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