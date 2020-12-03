طارق المنهالي يطلق أغنية «حروف الذهب»

المصدر: دبي - البيان

أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي بمناسبة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى الاتحاد ٤٩ أغنيته الجديدة بعنوان (حروف الذهب) وهي إهداء من الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، وألحان وسام سليمان وتوزيع المايسترو محمد القحوم وميكس ماستر علي رمضان وإشراف عام الفنان فادي الساري.

العمل إهداء من الأمير إلى دولة الإمارات كمشاركة مليئة بالفرح ومشاعر المحبة التي تتجسد بين أبناء البلدين. الجدير بالذكر بأن الفنان طارق المنهالي خريج أكاديمية بيت العود العربي في أبوظبي، وقدّم العديد من الأعمال الوطنية الخالدة في حب الوطن والقادة واحتفالات العيد الوطني، وتميز في هذا الطابع بشكل مكثف في الفترة الأخيرة.

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