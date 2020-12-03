حملة غضب ضد ريهام سعيد بعد تعذيبها ثعلباً أمام الكاميرات

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب كبيرة ضد المذيعة المصرية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" بعد تعذيبها ثعلباً أمام الكاميرات.

هذه المرة طلّت ريهام سعيد على جمهورها بحلقة موضوعها "صيد الحيوانات"، قامت فيها بضرب وتعذيب ثعلب صغير مكبل حتى انهمرت دموعه أمام الكاميرات، الأمر الذي دعا جمعيات حقوق الحيوان المختلفة للاعتراض على الحلقة وشن حملات شارك فيها عدد كبير من الجماهير التي تأثرت بالمشهد الصعب مطالبين بمعاقبة سعيد وإيقاف البرنامج.

وقدمت "قناة النهار" اعتذاراً للجماهير عن الحلقة ومحتواها، وأعلنت حذفها من جميع المنصات.

كما أوضحت القناة أن هدف الحلقة كان تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر وتصديرها للخارج.

وأضاف بيان القناة: "نقدر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مشهد الصيد".

يذكر أن ريهام سعيد كانت قد توقفت عن تقديم برنامج "صبايا الخير" في أغسطس 2019 بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاتها المسيئة عن أصحاب الوزن الزائد.

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