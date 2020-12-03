لي لي بنت أحمد حلمي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: البيان الإلكتروني

خطفت لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي الأنظار خلال ظهورها للمرة الأولى على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

وتفاجأ المتابعون بصور لي لي بنت أحمد حلمي، الكبرى أثناء مشاركتها لأول مرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إذ لم يسبق لها أن رافقتهما في مثل هذه المناسبة الدولية السنوية.

وتألقت ابنة الفنانين البارزين منى وأحمد في إطلالتها الأولى، إذ وجدت مشاركتها تفاعلا واسعا من متابعي الصفحات الفنية على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية والعربية.

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