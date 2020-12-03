عمل فني لآمنة الفلاسي احتفاء بالوطن

المصدر: الشارقة - خلود حوكل

تحتفي الفنانة الإماراتية آمنة عبد الله الفلاسي، بالذكرى التاسعة والأربعين لقيام الاتحاد بعمل فني رقمي إبداعي مبتكر يحمل اسم (الإمارات نبض العالم)، وتصف الفلاسي التي انطلقت موهبتها في الفن منذ 15 عاماً بعد زيارتها لمدينة فيينا وزيارتها للمتاحف واطلاعها على أعمال أشهر الفنانين، أن الفن رسالة قوية تساهم في الترويج للطاقة الإيجابية وتمنح الإلهام والسعادة والجمال.

وتأكيداً على هذه الرسالة التي يؤديها الفنان من خلال أعماله الفنية، وفي عملها الرقمي الذي أهدته للإمارات بمناسبة اليوم الوطني، يركز العمل على خريطة دولة الإمارات التي تنطلق منها الأمواج الذهبية المشعة التي ترمز إلى الطاقة الإيجابية، وتطلب إنجاز هذا العمل ست ساعات باستخدام برنامج اليستريتور.

وفي حديثها لـ«البيان» قالت آمنة الفلاسي: دولة الإمارات العربية المتحدة هي مركز الأفكار الجديدة والابتكار والتسامح التي تشجع الدول الأخرى على اتباع منهجها، وهي نبض كل مواطن ومقيم محب يعيش على أرضها، وهذا العمل الفني هو رسالة حب وانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على ذلك، يصف الرسم التوضيحي دولة الإمارات العربية المتحدة مجازاً على أنها نبضة مشعة تنبعث منها أشعة من الطاقة الإيجابية العالية، الإلهام والسعادة في داخل الدولة، وتنتشر هذه الطاقة إلى الدول الأخرى والعالم، و يرمز هذا العمل أيضاً للازدهار والحياة، أما رسالتها التي تبنتها منذ بدأت اهتمامها بالرسم والفن التشكيلي فهي تعزيز مشاعر القوة والإلهام والسلام والأمل.

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