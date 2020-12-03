مسرح المجاز يحتضن حفلاً غنائياً اليوم

المصدر: (الشارقة - وام )

يحتضن مسرح المجاز بالشارقة اليوم الحفل الغنائي الذي تنظمه لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي ونخبة من الفنانين هم أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب.

يخصص ريع الحفل الغنائي بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات الذي يجري تنظيمه وفق الإجراءات الاحترازية لصالح مبادرات «مؤسسة القلب الكبير» المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين.

وقال طارق سعيد علاي نائب رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني: «نحتفي من خلال هذه المناسبة المهمة في تاريخ الإمارات والوطن العربي بسيرة وطن حافلة بالعطاء سطرتها الإمارات بعزمها وجهود أبنائها لنفاخر العالم بإنجازاتنا المنفردة والنوعية».

وأضاف، أن الحفل يجسد حرص الإمارة على ترجمة قيم الاتحاد.

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