أمسية شعرية في برج بارك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت الأمسية الشعرية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في برج بارك وسط مدينة دبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

ينظم الأمسية بيت الشعر التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبالتعاون مع سياحة دبي بمشاركة نخبة من الشعراء الإماراتيين المميزين، وهم ذياب المزروعي، سعيد بن طميشان، وسالم الكعبي.

وتزامنت الأمسية الشعرية، مع انطلاق أولى الحفلات الغنائية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع مجموعة ام بي سي، ويشارك فيها الليلة الفنانة بلقيس والفنان محمد الشحي.

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