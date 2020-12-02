معز مسعود يعلن ارتباطه بحلا شيحا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معز مسعود ارتباطه بالفنانة حلا شيحا، حيث تبادلا العديد من رسائل الغزل بعد نشر الفنانة فيديو له عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت الفنانة حلا شيحة نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، مقطع فيديو قديم للداعية معز مسعود، كان يتحدث فيه عن التواصل بين البشر بمختلف دياناتهم، وأعراقهم.

وعلقت شيحة على الفيديو قائلة: "لتعارفوا.. كلام من القلب أنا كنت محتاجة اسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا ، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل و مهم" وفق موقع فيتو.

‎وتابعت: "الفيديو ده مهم وأنت مهم و مؤثر وأنا عارفة كويس انت إيه وجواك إيه وكل الناس اللي بتحبك عارفين و عندك لسة طريق كبير مستنيك و انا كمان".

وأضافت: "نعم أنا فخورة أن أكون في رحلتك".

ويذكر أن الداعية معز مسعود نشر أمس عبر موقع "انستجرام"، أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، معلقا عليها قائلا: "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا شيحة بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

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