إجبار رجل على المشي عارياً في الشوارع لمدة 45 دقيقة

المصدر: (أ ف ب)

أوقف خمسة أشقّاء في الهند بعدما أرغموا رجلاً على السير عارياً في شوارع محلّتهم عقاباً له على اتهامهم بالانخراط في أنشطة إجرامية على "فيسبوك"، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأفادت الشرطة بأن الإخوة اختطفوا الرجل البالغ 38 عاماً الثلاثاء فأبرحوه ضربا ثمّ أرغموه طوال 45 دقيقة على السير عاريا في شوارع مدينة كامباليا في ولاية غوجارات الغربية.

وقال الناطق باسم الشرطة هيرندرا تشاودارس إن "التحقيق كشف أن الرجل... كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك. ووجّه في شريط نشره الأحد اتهامات خطرة في حقّ الأشقّاء، قائلا إنهم منخرطون في أنشطة إجرامية".

ووجّهت تهم متعدّدة إلى الإخوة، من بينها اختطاف شخص والاعتداء عليه واستخدام القوّة لوصمه بالعار والتخطيط لعمل إجرامي.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الضحية سبق أن أدين بدوره مرات عدّة بتهم المقامرة ومعاقرة الكحول، وهما من الأنشطة المحظورة في ولاية غوجارات.

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