أبوظبي تحتفل بفعاليات استثنائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن سلسلة الفعاليات المقررة للاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، والتي تشمل ثلاثة عروض للألعاب النارية في جزيرة الريم ومنطقتي الكورنيش والوثبة اليوم.

ولضمان صحة وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي، وتماشياً مع الجهود الرائدة التي تقودها العاصمة في تطبيق عدد من التدابير الوقائية الصارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19، سوف يتمكن المواطنون والمقيمون من الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي سيقام في منطقة الكورنيش في تمام الساعة 9:25، عبر بث مباشرعبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق إنستغرام.

كما سيتسنى لهم متابعة عرض الألعاب النارية في جزيرة الريم عند الساعة 9 مساءً عبر صفحة أبوظبي كالندر على تطبيق إنستغرام، كما يمكن للجمهور القاطن في منطقة الوثبة متابعة الألعاب النارية من نوافذ وشرفات منازلهم، عند الساعة 9 مساءً. وستشهد الإمارة سلسلة من الفعاليات الأخرى وتشمل معرضاً فنياً خيرياً في غاليريا مول في جزيرة الماريه. كما يمكن للمقيمين الاستمتاع بعرض متحرك لعلم وألوان دولة الإمارات على واجهة قصر الوطن.

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