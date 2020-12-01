محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد على منتقديه

المصدر: البيان الإلكتروني

علق الفنان المصري محمد رمضان على القرار الأخير الصادر بحقه من جانب نقابة المهن التمثيلية بإيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من الإسرائيليين.

وقال رمضان، في أحدث تصريحات له خلال حضوره مهرجان "ضيافة" في دبي: "أنا بحترم قرار نقابة الممثلين رغم أني خرجت ووضحت موقفي، والتطبيع له شروطه، بس واضح إن فيه ناس عايزة تاخذ بنط وطنية على حسابي في ظل هذه المواقف، وبراحتهم محدش هيزايد على حبي لبلدي، وأهدي جائزة أفضل فنان لجمهوري اللي في ظهري".

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