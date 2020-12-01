(فيديو) "أمريكا الجميلة".. شعار زينة ميلانيا ترامب للاحتفال بأعياد الميلاد في البيت الأبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت ميلانيا ترامب؛ زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو لزينة أعياد الميلاد في البيت الأبيض.

ونشرت السيدة الأولى عبر حسابها أمس صورا لبعض المتطوعين في تزيين البيت الأبيض، وعلقت قائلة "في نهاية هذا الأسبوع، جاء متطوعون من جميع أنحاء أمريكا لتزيين البيت الأبيض، لموسم الأعياد، شكرا لكم على وقتكم وحماسكم وتفانيكم للتأكد من أن روح السلام والفرح تملأ الغرف والقاعات التاريخية في منزل الشعب".

وأضافت السيدة الأولى أن احتفالات هذه السنة بأعياد الميلاد تقام في البيت الأبيض بشعار "أمريكا الجميلة".

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