«الضيافة» في دبي يحتفي بمشاهير العرب والعالم

المصدر: دبي - البيان

أقيم الليلة قبل الماضية، في جزيرة النخلة بدبي، المهرجان التكريمي «ضيافة»، بدورته الرابعة، بعد أن تأجل بسبب جائحة «كورونا»، في مارس الماضي، حيث استضاف واحتفى هذا العام، بعدد من المشاهير وأهل الإعلام والشخصيات العامة ورجال الأعمال والفعاليات الرسمية والديبلوماسية، وسط إجراءات وقائية عالية، في ظل عودة الحياة، ولكن بحذر، إلى دانة الدنيا، دبي.

وافتتح الحفل بنسخته الرابعة، مؤسس المهرجان ورئيسه، الدكتور ميشال ضاهر، الذي استهلّ كلمته بتحيّة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وشكر قادتها، معتبراً أن إمارة دبي، هي السبّاقة في كل الإنجازات، وعاصمة المستقبل في حاضرنا هذا. كما توجه بالشكر والامتنان إلى جميع الحاضرين من مختلف البلدان العربية والعالم، ليختم كلمته بإهداء هذه الدورة من المهرجان، إلى الطواقم الطبية في العالم، وخطّ الدفاع الأول.

رسالة سلام

وأضاف د. ميشال ضاهر في كلمته: «ضيافة في دورتها الرابعة، ليست كسابقاتها، تحمل اسم شخصيّة راحلة، بل إنها تحمل عنواناً سامياً، أسمى عنوانٍ عرفته الإنسانية، إنّه رسالة سلام من الإمارات العربيّة المتحّدة إلى العالم».

انطلقت فعاليات المهرجان في تمام الساعة السادسة مساءً، مع مرور المكرمين والضيوف على أضخم سجادة حمراء، تألق عليها أصحاب الإنجازات، حيث استقبلتهم الإعلامية سالي موسى حجار في فقرة «شرطة الموضة»، وكلّ من الإعلاميين إيلي نخله وبترا نارش، اللذان توليا حوار كلّ من هذه الشخصيات، ليبدأ بعدها الحفل الساعة الثامنة، مع كل ّمن مقدمة البرامج أنجي كيوان، والكاتب شاكر خزعل، اللذين توليا مهمة تقديم «ضيافة».

تكريم الشخصيات

تنوّع المكرمون بين أهل الفنون والعلوم والثقافة والإعلام والإنسانية، كلّ منهم أبدع في مجاله، وكان له بصمته على الإنسان في كل مكان، وهم: الرسامة والمخرجة الإماراتية الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، والفنان العالمي جيمس، والفنان المصري محمد رمضان، والفنانة اللبنانية ديانا حداد، والفنانة التونسية لطيفة، والممثلة الباكستانية ساجا عهد مير، والممثل الإماراتي منصور الفيلي، ومنظمة الـ "يونهكر" :" UNHCR"، والممثل السعودي عبد المحسن النمر، والفنانة اللبنانية يارا، ورجل الأعمال عمار عمر، والفنانة الأرمنية إيفيتا.

ومغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي، الممثل السوري مكسيم خليل، والإعلامي مصطفى الآغا، والمستشفى السعودي الألماني، والمخرج الصيني سونغ ينغ شي، ومصممة الأزياء المغربية ليلى خياط، والمخرج أمجد أبو العلا، والمغني والممثل الإيطالي ميكايلي موروني، والمغني مصطفى عبد الله.

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