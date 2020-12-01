عددان جديدان من «الشارقة الثقافية» و«الحيرة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

صدر أخيراً العدد (50) من مجلة «الشارقة الثقافية»، عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث جاءت الافتتاحية بعنوان (مشروع معرفي وثقافي) محتفية بإطلاق المعجم التاريخي للغة العربية، الذي أصبح واقعاً، بعد أن ظل حبيس المحاولات قرابة مئة عام ماضية، وذلك بفضل دعم واهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور ‎سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، العدد 16 من مجلة الحيرة من الشارقة، ديسمبر 2020م، متمضناً باقة موضوعات.

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