إيرفيه لو تيلييه يحوز جائزة غونكور

المصدر: (باريس - أ ف ب)

فاز الكاتب إيرفيه لو تيلييه بجائزة غونكور، أرقى المكافآت الأدبية الفرنسية، أمس عن روايته «لانومالي» التي نشرتها دار «غاليمار»، إثر مراسم أجريت عبر الفيديو للمرة الأولى بسبب جائحة (كوفيد 19).

وحصل لو تيلييه البالغ 63 عاماً، وهو حائز شهادة جامعية في الرياضيات وصحافي سابق ورئيس جمعية «أوليبو» الأدبية، على 8 أصوات في مقابل 2 لرواية «ليستوريوغراف دو روايوم» لماييل رونوار. وقال الروائي الفائز في رسالة عبر الفيديو : «لا نتوقع يوماً الفوز بجائزة مثل غونكور. لا نكتب بهدف الحصول عليها في البداية، كما لا يمكننا تصور الفوز بها».

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