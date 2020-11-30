«زايد في ذاكرة الوطن».. شهادات تروي مناقب ومنجزات مؤسس الدولة وحكيم العرب

المصدر: دبي- البيان

«زايد في ذاكرة الوطن» سلسلة وثائقية شاملة بمحطاتها وثرية بمضامينها وقيمها وأبعادها، تضيء على تميز إنجازات ومسيرة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمة ما حققه من ازدهار لدولة الإمارات بعد أن قهر التحديات وواجهها بقوة وجسارة وحكمة، حيث تستعرض السلسلة ذلك من خلال باقة أفلام قصيرة تتضمن شهادات لتسعة من أبرز رجالات الدولة الذين عاصروا القائد المؤسس وكان لهم شرف العمل معه، إذ يتحدثون فيها عن شتى الحقبات والتحولات التي مر بها المجتمع الإماراتي وكيفية نجاح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، في قهر الصعاب وتحقيق النجاح بالنهوض بالدولة على شتى الصعد والمستويات.

والشخصيات التي تضمها سلسلة هذه الأفلام القصيرة التي تنشرها وتبثها صحيفة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وفي منصاتها الرقمية، أسبوعياً، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، كل يوم خميس (بدءاً من بعد غد)، تتمثل بـكل من: معالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، راشد عبد الله النعيمي، الأديب عبد الغفار حسين، سليمان الجاسم، محمد عبد الجليل الفهيم، سعيد الغيث، سالم السامان، السياسي العراقي الراحل عدنان الباجه جي.

وتمثل هذه الإضاءات الوثائقية الثمينة، رحلة في ذاكرة هؤلاء نسافر معها إلى تفاصيل ومراحل مفصلية غنية وشيقة ومتنوعة في مشوار تطور الدولة وازدهارها، حيث تستعرض الأفلام، على ألسنة المتحدثين في اللقاءات، جملة درر ونفائس من حكمة الشيخ زايد بن سلطان، وما سطره من أفعال ونجاحات تبقى فخراً ونبراساً ومنارة تستهدي بها الأجيال وتحفزها للحفاظ على المكتسبات ومتابعة مسيرة الإنجازات.

وكانت «دبي للثقافة» قد صوّرت هذه اللقاءات في الفترة التي كان العمل فيها جارياً على تطوير متحف الاتحاد، وذلك كجزء من عملية التوثيق لمرحلة عظيمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود صحيفة «البيان» والهيئة، الرامية إلى مد جسور راسخة تُبقي ذاكرة الوطن ومسيرة العزم والإصرار التي أسست للحاضر البهي لدولة الإمارات وضاءة ونابضة في نفوس وعقول الأجيال، لتلهمهم لمواصلة مشوار العطاء والنجاح ومتابعة بناء مستقبل فيه مزيد من الإشراق والازدهار لعقود وعقود قادمة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز