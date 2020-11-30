شاهد.. الحيوان الذي يشرب أسرع من ظله!

المصدر: البيان الإلكتروني

في محمية طبيعية في إفريقيا، يمتص الفيل "مانجو" الماء بسرعة مذهلة، حيث يشرب هذا الفيل البالغ ما يصل إلى 140 لترًا من الماء يوميًا، بحسب (futura.sciences).

ويمتص "مانجو" ما يصل إلى عشر لترات في المرة الواحدة بخرطومه، ثم يصبها في فمه، ويمكنه أن يمضي 3 أو 4 أيام دون أن يشرب.

كما يمكنه استخدام خرطومه لسحب الماء من معدته لتبريد بشرته!

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