شاهد.. هجوم على مراسلة تلفزيونية خلال بثّ مباشر في كييف

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت مراسلة قناة تلفزيون NewsOne الأوكراني لهجوم في العاصمة كييف أثناء بثها المباشر لتغطية إحياء ذكرى ضحايا مجاعة 1932-1933 في أوكرانيا، إبان العهد السوفيتي.

وتُظهر اللقطات كيف قام رجل مجهول بأخذ الميكروفون من يدي المراسلة، ودفعها وصرخ في وجهها، قبل أن يهرب من مكان الحادث.

وتوعدت إدارة قناة "NewsOne"، التي تعمل بها المراسلة، باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة، وفق "روسيا اليوم".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز