هند بنت الكرام

قصيدة تهنئة بمناسبة قدوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ماستِ الوصــلُ مثلَ ظبيٍ جَفولِ

وتباهتْ بالراسخــاتِ الأصــول

مثـــل شمس الشروق تبعـث فينا

روعـــة الدفء والصباح الجميـل

أيّ يوم قـــد كان يومــك هـــذا

حيــن جاءت بديعـــة التأصيــل

حين جاءت بنت الشيـوخ الكوافي

مَــــنْ تسمّت باسمِ هنــدَ الجليلِ

شيخــــةٌ بنتُ أصــــلٍ وطيــبٍ

بنت مكتــــومْ فرعُ أصـــلٍ نبيـل

زوجُ شيـــخٍ على الزمــانِ عَضيدٌ

خيــرُ عَـــونِ في نائبات المُحــول

أمّ شهمٍ مــــن الرجـــال كريــمٍ

يحمــــدُ الناسُ مِنْ سَناه الجزيــل

هي هنــــدٌ أمّ الرجــــالِ ويكفي

أن تكــــون في الناس كالقنديــل

هذه هنـــدنا الصغيـــــرة فازت

بكريـــم الأسمـاء والتبجيـــــل

قرّتِ العيـــنُ حيـن فاح شــذاها

وزها الكونُ بالبديـــع الأصيـــلِ

هي هنـــدٌ بنـــتُ الكــرام تجلّتْ

تذرع الوصـــلَ مِثلَ ظبيٍ جفـولِ



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