محمد رمضان يستعد لإقامة أولى حفلاته في فلسطين

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مقطع مصور قصير، أنجز بتقنية «التايم لابس»، تمددت مشاهده على نحو نصف دقيقة أو أقل، يظهر خلالها مجموعة شبان فلسطينيين، أثناء قيامهم بنحت اسم الفنان المصري «محمد رمضان ـ البرنس»، على رمال شاطئ قطاع غزة، متوجين منحوتتهم الرملية بألوان العلمين المصري والفلسطيني. المنحوتة التي نشرها الفنان محمد رمضان على حسابه في «إنستغرام»، بدت رسالة تعبير عن مدى حب الجمهور الفلسطيني لرمضان الذي تطلق عليه قاعدته الجماهيرية لقب «البرنس».رسالة الحب تلك، بادلها رمضان بواحدة أخرى، عبر فيها عن سعادته بجمهوره الفلسطيني، كاشفاً في الوقت نفسه النقاب عن تحضيره لأول حفل له في فلسطين، من دون تحديد موعد له، حيث كتب رمضان على «إنستغرام»: «جمهوري الفلسطيني الحبيب.. جار الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين»، وأضاف: «شرف كبير لاسمي كتابته على شاطئ غزة». ذلك الفيديو لقي ثناء جمهور «البرنس»، فيما نجح المقطع في تجاوز حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة على «إنستغرام» في غضون أقل من 24 ساعة.

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