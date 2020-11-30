الأرشيف الوطني ينظم دورة «إتلاف الوثائق في الجهات الحكومية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم الأرشيف الوطني عبر تقنيات التواصل التفاعلية (عن بُعد) دورة تدريبية بعنوان: «إتلاف الوثائق في الجهات الحكومية» شارك فيها موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، وجاءت هذه الدورة في إطار المساعي التي يبذلها الأرشيف الوطني من أجل حماية الوثائق التاريخية والمجموعات الأرشيفية من الإتلاف العشوائي غير المدروس، وذلك بتحديد عملية الإتلاف بما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة في الأرشيف الوطني وتحددها مواد القانون الاتحادي رقم 7/‏‏ لسنة 2008 والمعدّل بالقانون الاتحادي رقم 1 /‏‏ لسنة 2014 وبنود لائحته التنفيذية.

وأكدت الدورة التي حاضر فيها هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيف الحكومي في الأرشيف الوطني - على عدم التجاوز في قضايا الإتلاف لأن مقتنيات أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مسؤولية الأرشيف الوطني، ووثائقها أمانة وطنية، ويتوجب على جميع الجهات في حال رغبتها التخلص من الوثائق عديمة القيمة تطبيق إجراءات إتلاف الوثائق المعتمدة بالأرشيف الوطني.

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